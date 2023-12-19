Топ событий в жизни Казахстана в 2023 году от политолога

29 ноября Марата Жыланбаева признали виновным в финансировании запрещенной судом экстремистской организации и участии в ее деятельности. Его приговорили к семи годам лишения свободы, а также запретил ему на три года заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием СМИ и телекоммуникационных сетей, в связи с совокупностью преступлений.