После коммунального ЧП в Соликамске Махонин сделал выговор мэру, а его заместителя уволили

«Последствия аварии могли быть не так масштабны. Недопустимо, когда от несвоевременных действий чиновников страдают люди. Сегодня последний рабочий день заместителя главы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова. Главе округа Евгению Самоукову объявлен выговор», — сообщил в соцсетях Дмитрий Махонин.