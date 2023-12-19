После коммунального ЧП в Соликамске Махонин сделал выговор мэру, а его заместителя уволили

«Последствия аварии могли быть не так масштабны. Недопустимо, когда от несвоевременных действий чиновников страдают люди. Сегодня последний рабочий день заместителя главы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова. Главе округа Евгению Самоукову объявлен выговор», — сообщил в соцсетях Дмитрий Махонин.
Губернатор отметил, что сейчас тепло поступает во все дома Соликамска. Он анонсировал тотальную проверку деятельности предприятия «Теплоэнерго», из-за аварий на сетях которого возникли проблемы с отоплением.
Также Дмитрий Махонин предупредил, что если глава не наведет порядок в работе, то в следующий раз кадровые решения будут жестче.
Напомним, весной 2023 года глава Прикамья подписал указ, благодаря которому сможет сам увольнять руководителей муниципалитетов. Согласно этому документу, губернатор имеет право отрешить от должности мэра, если в течение месяца он не устранил причины, которые стали основанием для выговора.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Дмитрий Махонин утвердил предельный рост тарифов ЖКХ в 2024 году в Пермском крае.