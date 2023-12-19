Лукашенко раскритиковал правительство за плохую мелиорацию. Вот что требует президент

«Договорились о необходимости с 2023 по 2025 год объемы мелиоративных мероприятий утроить по отношению к показателю 2021 года. Как мне докладывает профильный вице-премьер, утроили в этом году. Но что меня удивляет: все поломано, все изломано, спасать надо мелиорацию как отрасль. А как же в три раза увеличили за этот год? Или вы ходите выдать желаемое за действительное? Не получится», — подчеркнул президент.