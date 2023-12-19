Радий Хабиров прокомментировал санкции ЕС

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», соответствующее решение было принято ЕС в связи с поддержкой господином Хабировым проведения СВО и президента России Владимира Путина. Помимо него санкции были наложены на два республиканских оборонных предприятия — АО «Башкирское электронно-телекоммуникационное объединение» и АО «Кумертаусское авиационное производственное предприятие».



«Мне вчера прислали это решение, — заявил Радий Хабиров на пресс-подходе после оглашения своего послания в Курултае республики. — Во-первых, там приличная компания. И в этой компании не стыдно быть. Но на самом деле — это плохо. Это несправедливое поведение на международной арене. Я не о себе говорю. В санкции снова попали ряд предприятий, в санкции попали люди».



Олег Вахитов.