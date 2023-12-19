Речан: правительство делает все, чтобы не продлевать режим ЧП в Молдове

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Правительство Молдовы уже несколько месяцев работает над тем, чтобы не нужно было продлевать режим чрезвычайного положения в стране, заявил премьер-министр Дорин Речан.
По его совам, за это время разрабатывалась законодательная база, которая позволит правительству действовать в чрезвычайных ситуациях, применяя «другие механизмы, другие рычаги», более открытые для парламентского контроля.
«Потому что этого от нас требовало общество, этого от нас требовал сам парламент, вот и мы подготовили всю законодательную базу, и я думаю, что мы к концу декабря все это успеем».
«Мы работаем для того, чтобы не продлевать режим ЧП», — добавил премьер.
При этом он добавил, что разработанные законодательные механизмы не позволят вновь начать работать телеканалам и СМИ, деятельность которых была приостановлена с формулировкой «на период действия чрезвычайного положения».
«Есть механизмы, которые не позволят (возобновить — Ред.) вещание и у соответствующих органов будет достаточно времени для того, чтобы решить, есть ли возможность для лицензирования этих (СМИ — Ред.)», — уточнил Речан.