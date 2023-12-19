Токаев направил телеграмму соболезнования Си Цзиньпину

— С глубокой скорбью воспринял новость о гибели Ваших соотечественников в результате разрушительного землетрясения в провинции Ганьсу. Выражая соболезнования Вам и семьям, потерявшим близких в результате стихийного бедствия, сообщаю, что в этот тяжелый момент народ Казахстана разделяет боль невосполнимой утраты китайского народа. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и благополучного возвращения пропавших без вести граждан к своим семьям, — говорится в телеграмме.