В Свердловской области расширили список льготников для подключения к газу

Право на компенсацию затрат при подключении к сетям получат инвалиды I группы и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
"Согласно данным министерства соцполитики региона, в регионе проживают 176 инвалидов I группы, а также 160 человек, осуществляющих уход за детьми-инвалидами и проживающих в домах, подлежащих газификации.
Инвалидам I группы и лицам, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, готовы компенсировать 90% затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям и приобретение оборудования.