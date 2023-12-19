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В Свердловской области расширили список льготников для подключения к газу

На Среднем Урале депутаты ЗакСО поддержали инициативу губернатора Куйвашева по расширению списка льготников по программе социальной газификации.
Источник: Аргументы и факты

Право на компенсацию затрат при подключении к сетям получат инвалиды I группы и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Согласно данным министерства соцполитики региона, в регионе проживают 176 инвалидов I группы, а также 160 человек, осуществляющих уход за детьми-инвалидами и проживающих в домах, подлежащих газификации.

Инвалидам I группы и лицам, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, готовы компенсировать 90% затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям и приобретение оборудования.