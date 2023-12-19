В Петербурге новый военный комиссар: что о нем известно

«Урмансов окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, а затем до 2012 года служил в различных командных должностях в Приволжском и Северо-Кавказском военных округах», — пишут СМИ.
Известно, что он участвовал боевых действиях в Чечне, а также выполнял миротворческие задачи в зоне Грузино-Абхазского конфликта. Издание «Мойка 78» уточняет, что Урмансов был военкомом Брянской области с 2021 по 2023 год. Полковник является ветераном боевых действий и военной службы.
Напомним, что начальника отделения военкомата в Петербурге подозревают в махинациях с военными билетами.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, кто получит отсрочку от службы в армии в 2023 году.