В Петербурге новый военный комиссар: что о нем известно

Известно, что он участвовал боевых действиях в Чечне, а также выполнял миротворческие задачи в зоне Грузино-Абхазского конфликта. Издание «Мойка 78» уточняет, что Урмансов был военкомом Брянской области с 2021 по 2023 год. Полковник является ветераном боевых действий и военной службы.