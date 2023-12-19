Токаев принял посла ОАЭ в Казахстане

«Глава государства принял посла ОАЭ в Казахстане Мухаммеда Саида Мухаммеда аль-Арики. На встрече были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, ранее достигнутых на высоком уровне. Как отметил глава государства, ключевым направлением двусторонних связей остается торгово-экономическая сфера. Он напомнил, что перед правительствами двух стран поставлена задача по наращиванию объема торговли до $1 млрд в ближайшей перспективе», — говорится в сообщении во вторник.
Президент подчеркнул важность укрепления взаимодействия в сферах энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики в соответствии с совместной декларацией о стратегических инвестиционных проектах.
«Токаев с удовлетворением отметил высокую динамику сотрудничества с эмиратской компанией Masdar по развитию совместных проектов в сфере ВИЭ, а также начало реализации инвестиционных проектов с компаниями AD Ports Group и Terminals Holding по расширению транспортно-логистической сети и услуг авиаперевозок. В ходе беседы отдельное внимание было уделено вопросам взаимодействия в сфере информационных технологий. Президент наградил посла Мухаммеда Саида Мухаммеда аль-Арики высокой государственной наградой — орденом “Достық” II степени в знак признания его заслуг в деле укрепления дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Эмиратами», — добавили в Акорде.