Токаев принял посла ОАЭ в Казахстане

«Токаев с удовлетворением отметил высокую динамику сотрудничества с эмиратской компанией Masdar по развитию совместных проектов в сфере ВИЭ, а также начало реализации инвестиционных проектов с компаниями AD Ports Group и Terminals Holding по расширению транспортно-логистической сети и услуг авиаперевозок. В ходе беседы отдельное внимание было уделено вопросам взаимодействия в сфере информационных технологий. Президент наградил посла Мухаммеда Саида Мухаммеда аль-Арики высокой государственной наградой — орденом “Достық” II степени в знак признания его заслуг в деле укрепления дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Эмиратами», — добавили в Акорде.