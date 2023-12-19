Авиаузел Иркутска планируют передать в федеральную собственность

«Задача провести реконструкцию старого аэропорта и построить новый поставлена указом президента в 2014 году. Мы предварительно понимаем, кто может построить. Нужна инфраструктура-24 км дороги до Поздняково. Это должна быть транспортная доступность и строительство коммуникаций. Предварительная стоимость — 12,7 млрд рублей. Но мы пока находимся в диалоге с Росавтодором, понимаем, что сумма будет больше».