Авиаузел Иркутска планируют передать в федеральную собственность и в рамках оперативного управления «Ростеху». Об этом в рамках пресс-конференции сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Территорию воздушной гавани также хотят расширить в сторону Байкала, пишет ИА IrkutskMedia.
«Задача провести реконструкцию старого аэропорта и построить новый поставлена указом президента в 2014 году. Мы предварительно понимаем, кто может построить. Нужна инфраструктура-24 км дороги до Поздняково. Это должна быть транспортная доступность и строительство коммуникаций. Предварительная стоимость — 12,7 млрд рублей. Но мы пока находимся в диалоге с Росавтодором, понимаем, что сумма будет больше».
Между тем Игорь Кобзев подчеркнул, что для модернизации уже действующего авиаузла нужно расширение территории в сторону Байкала. Там находятся земли сельхозназначения — более 50 га. Для перевода их в областную собственность потребуется как минимум год м много обоснований.
«Мы рассматриваем вопрос передачи и вовлечения более 100 га федеральной собственности в развитие авиаузла. На противоположной стороне все-таки построить аэровокзальный комплекс, рулежные дорожки, стоянки и заход со стороны с Байкала, а не со стороны города», — отметил Игорь Кобзев.
Он также подчеркнул, что регион не сможет достигнуть планов по увеличению турпотока до 3,6 млн человек в год, до 2030 года без строительства нового аэропорта.