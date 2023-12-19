В Узбекистане разработают Национальную стратегию по борьбе с коррупцией

«В Новом Узбекистане демократические реформы обретают необратимый характер, и мы также поставили перед собой большие планы и задачи в области противодействия коррупции. Мы готовы мобилизовать все свои силы и потенциал в этой ответственной, бескомпромиссной борьбе вместе с Управлением ООН по наркотикам и преступности, всеми международными партнерами».