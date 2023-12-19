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Новые санкции ЕС, эвакуация из Газы и операция США в Красном море. Темы брифинга Пескова

Новый пакет европейских санкций против России и перспективы их обхода, окончание эвакуации россиян из сектора Газа, а также американская операция в Красном море стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
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Источник: AP 2023

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин посвятит день вопросам обороны. В ближайшее время он примет участие в расширенной коллегии Минобороны в Национальном центре управления обороной РФ.

Выступления Путина и министра обороны Сергея Шойгу будут открытыми.

Российский лидер также осмотрит тематическую выставку. «В планах у президента награждение Героев Российской Федерации».

О новогоднем обращении Путина

«Как вы знаете, мы никогда это не анонсируем. Не будем анонсировать и в этом году».

О новых санкциях ЕС

Новый пакет европейских санкций «свидетельствует о том, что уже, наверное, исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции».

Решение ввести санкции против российских алмазов «было прогнозируемо, к этому готовились». «Не думаю, что отсутствуют варианты обхода этих санкций. Они есть, они будут реализованы».

Заморозка активов оборонных предприятий представляет собой «небольшую опасность» — в ЕС таких активов просто нет.

Самое примечательное в очередном пакете санкций — внесение в черный список общества «Знание»: «Это самое красноречивое свидетельство этого санкционного безумия».

О завершении эвакуации россиян из сектора Газа

Для эвакуации россиян из сектора Газа была «проделана огромная работа», потребовались «титанические усилия»: «Работа выполнена очень хорошая, а главное, нужная».

Об операции США в Красном море

«Мы не принимаем участия в этой операции, это единственное, что я могу сказать».

О слухах о проблемах при запуске БелАЭС

В Кремле знают о материале агентства Bloomberg, согласно которому в феврале 2022 года на БелАЭС якобы произошла нештатная ситуация: «Мне известна эта публикация».

«Это нельзя назвать нештатной ситуацией. Речь идет о пуско-наладочных работах. Этот нюанс — он самый важный».

О заявлениях Кэмерона

Что касается заявлений главы британского МИД Дэвида Кэмерона о поддержке Киева, «это продолжение хорошо известной позиции», которая «будет приводить дальше к истощению ресурсов» стран, поддерживающих украинские власти. Все это «не может изменить ход событий».

Об отказе Норвегии принять авиалайнер РФ с больным пассажиром

«Ничего не могу сказать». «Не располагаю никакой информацией на этот счет».

Песков Дмитрий