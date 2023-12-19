Новые санкции ЕС, эвакуация из Газы и операция США в Красном море. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин посвятит день вопросам обороны. В ближайшее время он примет участие в расширенной коллегии Минобороны в Национальном центре управления обороной РФ.
Выступления Путина и министра обороны Сергея Шойгу будут открытыми.
Российский лидер также осмотрит тематическую выставку. «В планах у президента награждение Героев Российской Федерации».
О новогоднем обращении Путина
«Как вы знаете, мы никогда это не анонсируем. Не будем анонсировать и в этом году».
О новых санкциях ЕС
Новый пакет европейских санкций «свидетельствует о том, что уже, наверное, исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции».
Решение ввести санкции против российских алмазов «было прогнозируемо, к этому готовились». «Не думаю, что отсутствуют варианты обхода этих санкций. Они есть, они будут реализованы».
Заморозка активов оборонных предприятий представляет собой «небольшую опасность» — в ЕС таких активов просто нет.
Самое примечательное в очередном пакете санкций — внесение в черный список общества «Знание»: «Это самое красноречивое свидетельство этого санкционного безумия».
О завершении эвакуации россиян из сектора Газа
Для эвакуации россиян из сектора Газа была «проделана огромная работа», потребовались «титанические усилия»: «Работа выполнена очень хорошая, а главное, нужная».
Об операции США в Красном море
«Мы не принимаем участия в этой операции, это единственное, что я могу сказать».
О слухах о проблемах при запуске БелАЭС
В Кремле знают о материале агентства Bloomberg, согласно которому в феврале 2022 года на БелАЭС якобы произошла нештатная ситуация: «Мне известна эта публикация».
«Это нельзя назвать нештатной ситуацией. Речь идет о пуско-наладочных работах. Этот нюанс — он самый важный».
О заявлениях Кэмерона
Что касается заявлений главы британского МИД Дэвида Кэмерона о поддержке Киева, «это продолжение хорошо известной позиции», которая «будет приводить дальше к истощению ресурсов» стран, поддерживающих украинские власти. Все это «не может изменить ход событий».
Об отказе Норвегии принять авиалайнер РФ с больным пассажиром
«Ничего не могу сказать». «Не располагаю никакой информацией на этот счет».