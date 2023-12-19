Песков опроверг информацию о «нештатной ситуации» на БелАЭС

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию по «нештатной ситуации» на Белорусской АЭС.
Представитель Кремля заявил, что назвать таким образом ситуацию нельзя — речь идет о пусконаладочных работах.
Ранее агентство «Блумберг» сообщило, что в 2022 году на втором энергоблоке БелАЭС якобы произошла «нештатная ситуация». Энергоблок готовили к пуску, его реактор еще не работал.
«Мне известна эта публикация, но дело в том, что это нельзя назвать внештатной ситуацией, потому что речь идет о пусконаладочных работах, поэтому этот нюанс, он, наверное, самый важный. Это не нештатная ситуация во время работы станции, (когда) там проводятся пусконаладочные работы».
Пусконаладочные работы являются итоговым этапом сооружения энергоблока атомных станций. На любой АЭС в них входит проверка, настройка и испытание оборудования и систем, которые обеспечивают достижение проектных параметров и режимов перед пуском реактора станции и вводом энергоблока в эксплуатацию.
Строительство БелАЭС
Атомная станция в Островце с двумя реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт является крупнейшим экономическим проектом России и Беларуси. Строить ее начали в 2013 году совместно с госкорпорацией «Росатом».
Первый энергоблок был введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года. С момента его включения АЭС выработала около 20 млрд кВтч электроэнергии.
В ноябре 2023 года правительство Беларуси постановлением N770 утвердило акт приемки второго энергоблока станции.
Вторая АЭС
Президент республики Александр Лукашенко в октябре заявлял, что Островецкая АЭС является одним из стратегических проектов Беларуси. Он также полагает, что для страны было бы выгодно иметь две атомные станции.
По его словам, уже идет проработка вопросов о возможности строительства второй станции в республике. Лукашенко пояснил, что есть два варианта: либо построить еще два блока на существующей АЭС в Островце, либо возвести новую станцию в Могилевской области.