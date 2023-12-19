Песков опроверг информацию о «нештатной ситуации» на БелАЭС

«Мне известна эта публикация, но дело в том, что это нельзя назвать внештатной ситуацией, потому что речь идет о пусконаладочных работах, поэтому этот нюанс, он, наверное, самый важный. Это не нештатная ситуация во время работы станции, (когда) там проводятся пусконаладочные работы».