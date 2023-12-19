Путин: 2023 год был напряженным для армии РФ, но цели спецоперации не изменятся

Владимир Путин отметил, что в ходе военной операции были выявлены проблемы, которые необходимо решить в скором времени: в частности перестроить системы связи, увеличить выпуск высокоточных снарядов и БПЛА, усовершенствовать работу ПВО и начать активнее применять современные технологии разведки. Тем не менее, по словам президента, цели операции остаются неизменными.