Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Путин: 2023 год был напряженным для армии РФ, но цели спецоперации не изменятся

Президент России Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны, заявил, что для российских вооруженных сил 2023 год «был напряженным». Однако, по его словам, все военнослужащие «профессионально и мужественно решали задачи» военной операции на Украине.

Владимир Путин отметил, что в ходе военной операции были выявлены проблемы, которые необходимо решить в скором времени: в частности перестроить системы связи, увеличить выпуск высокоточных снарядов и БПЛА, усовершенствовать работу ПВО и начать активнее применять современные технологии разведки. Тем не менее, по словам президента, цели операции остаются неизменными.

«В текущем году благодаря последовательной реализации госпрограммы вооружений, четкой работе оборонных предприятий уровень современного вооружения и техники стратегических ядерных сил в целом доведен до 95%, а морской компоненты — практически до 100%», — указал глава государства. Он также отметил, что в 2023 году гособоронзаказ будет выполнен на 98%.

Комментируя текущую обстановку в зоне боевых действий на Украине, Владимир Путин заявил, что российские войска «владеют инициативой, а противник уже растратил резервы». По его словам, все попытки нанести поражение вооруженным силам РФ «разбились о мужество и стойкость русского солдата».

«Хочу поблагодарить руководство и личный состав Министерства обороны за службу, за добросовестное выполнение поставленных Родиной задач. Особые слова благодарности всем, кто сражался и сражается в зоне специальной военной операции», — заключил президент.

Путин Владимир