В МИД России вызвали послов Финляндии и Австралии

Также в МИД вызвали посла Австралии в России Джона Гиринга в связи с участием австралийских сил в учениях на острове Хоккайдо совместно с Японией и США у границ с Россией. Ему выразили протест в связи с этими действиями. Российская сторона предупредила, что приверженность Австралии военно-политическим альянсам с США и Японией «чревата опасной эскалацией» в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).