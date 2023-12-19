Глава Соликамска обиделся на грубую критику работы администрации по устранению коммунальной аварии

«Проводится сбор и анализ недостоверной информации о деятельности администрации и СМУП “Теплоэнерго”, комментариев с оскорбительной лексикой. Все эти материалы также будут направлены в правоохранительные органы для привлечения лиц к административной ответственности за оскорбления по ст. 5.61 КоАП РФ», — написал в своем телеграм-канале господин Самуков.



Запись в телеграм-канале Евгения Самоукова была опубликована после того, как оценку главе Соликамска дал в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин. «Последствия аварии могли быть не так масштабны. Недопустимо, когда от несвоевременных действий чиновников страдают люди. Сегодня последний рабочий день заместителя главы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова. Главе округа Евгению Самоукову объявлен выговор», — сообщил губернатор. Он также уточнил, что «главе (Соликамска) дал указание навести порядок в работе — в противном случае в следующий раз кадровые выводы будут жестче».



Напомним, из-за двух крупных порывов на теплосетях МУП «Теплоэнерго» в период с 12 декабря 2023 года в ряде многоквартирных домов и образовательных учреждений в микрорайонах Верхний Больничный, Центральный, 3-й микрорайон Калийщиков отсутствовало отопление. Соликамская прокуратура начала проверку коммунального ЧП в городе. В ходе надзорных мероприятий она намерена дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц.



Спустя два часа после публикации своей записи о привлечении критиков действий администрации и энергетиков к ответственности, господин Самоуков удалил пост.