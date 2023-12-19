Опрос: более 60% жителей Молдовы не хотят, чтобы Санду баллотировалась на второй срок

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Более 60% жителей Молдовы не хотят, чтобы Майя Санду участвовала в выборах на второй президентский срок. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного социологической компанией IMAS.
Большинство респондентов считают, что пост главы государства должен занять другой человек и только 34% опрошенных убеждены, что Санду должна пойти на второй срок. Остальные участники социсследования не смогли ответить на поставленный вопрос.
При этом 53% участников опроса считают, что внешняя поддержка, которой пользуется Санду и Молдова, — это политический PR президента и правящей в стране партии PAS.
Вероятными оппонентами Санду на предстоящих выборах, согласно опросу, могут стать: Игорь Додон, Ион Чебан, Ион Кику, Ренато Усатый, Ирина Влах и Владимир Воронин.
Ранее в интервью на телеканале PRO TV Майя Санду уклонилась от ответа на вопрос, будет ли она баллотироваться на президентских выборах в следующем году, но сказала, что сообщит о своем решении, когда примет его.
Опрос IMAS проводился по заказу Public Media в период с 29 ноября по 16 декабря, в нем приняли участие 954 человека старше 18 лет из разных населенных пунктов, погрешность составляет 3,2.