Путин избавил воронежских пенсионеров от комиссии при оплате ЖКУ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки и иные платежные агенты не смогут взимать с пенсионеров и граждан других льготных категорий комиссии с обязательных коммунальных платежей.
Закон вступит в силу с 1 июля 2024-го. Документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 19 декабря.
Кроме того, будут отменены комиссии на пени за просроченную или неполную оплату лицами, которые нуждаются в социальной поддержке.
О том, что пенсионеры и льготники будут освобождены от комиссии за ЖКХ, Владимир Путин сообщил в ходе 20-й Прямой линии. Соответствующий закон Государственная Дума РФ приняла в начале декабря.
Для большинства жителей региона рост суммы в платежке за «коммуналку» не превысит 10%. Предельный возможный индекс роста платы, который составляет 14,7%, при этом затронет в разы меньше жителей столицы Черноземья — всего около половины процента.