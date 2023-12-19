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Путин избавил воронежских пенсионеров от комиссии при оплате ЖКУ

Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки и иные платежные агенты не смогут взимать с пенсионеров и граждан других льготных категорий комиссии с обязательных коммунальных платежей.

Закон вступит в силу с 1 июля 2024-го. Документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 19 декабря.

Кроме того, будут отменены комиссии на пени за просроченную или неполную оплату лицами, которые нуждаются в социальной поддержке.

Перечень категорий граждан, на которых распространяется действие закона, дополнительно определит правительство РФ.

О том, что пенсионеры и льготники будут освобождены от комиссии за ЖКХ, Владимир Путин сообщил в ходе 20-й Прямой линии. Соответствующий закон Государственная Дума РФ приняла в начале декабря.

Суммы в квитанциях за ЖКУ вырастут с 1 июля 2024-го.

Для большинства жителей региона рост суммы в платежке за «коммуналку» не превысит 10%. Предельный возможный индекс роста платы, который составляет 14,7%, при этом затронет в разы меньше жителей столицы Черноземья — всего около половины процента.

Путин Владимир
ЖКХ