Молдавские фермеры потребовали сохранить ограничения на импорт зерновых с Украины

Молдавские фермеры в июне вышли на протесты, пригнав сотни тракторов к зданию правительства. Они потребовали от властей ввести запрет на ввоз в страну зерновых с Украины по примеру стран Восточной Европы. Лидеры протестующих проинформировали, что подавляющее большинство мелких и средних фермеров пострадали от засухи, высокой инфляции и увеличения процентных ставок по кредитам и находятся на грани банкротства, так как цены на зерно, кукурузу и подсолнечник в стране упали практически в два раза.