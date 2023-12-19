Молдавские фермеры потребовали сохранить ограничения на импорт зерновых с Украины

КИШИНЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Молдавские фермеры потребовали от правительства разработать долгосрочный механизм ограничений на импорт зерновых с Украины после планирующейся отмены временных барьеров вместе с режимом чрезвычайного положения в январе следующего года. С таким заявлением выступила организующая акции протеста аграриев ассоциация «Фермерская сила».
«Ассоциация требует от правительства срочно ввести стабильный и долгосрочный механизм ограничения импорта зерновых и масличных культур, аналогичный тому, который создан в Румынии и Болгарии».
В нем отмечается, что отсутствие ограничений поставит под угрозу не только внутренний рынок, но и поставки за границу зерна молдавских аграриев, которые могут быть обвинены в реэкспорте и столкнуться с запретом.
В октябре этого года правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям на период действия режима ЧП ввела механизм лицензирования импорта украинской пшеницы, кукурузы и подсолнечника с целью защиты местных производителей. Как сообщил ранее премьер-министр республики Дорин Речан, власти не планируют продлевать режим ЧП в следующем году, поэтому вводят поправки в законы для сохранения решений специальной комиссии.
Молдавские фермеры в июне вышли на протесты, пригнав сотни тракторов к зданию правительства. Они потребовали от властей ввести запрет на ввоз в страну зерновых с Украины по примеру стран Восточной Европы. Лидеры протестующих проинформировали, что подавляющее большинство мелких и средних фермеров пострадали от засухи, высокой инфляции и увеличения процентных ставок по кредитам и находятся на грани банкротства, так как цены на зерно, кукурузу и подсолнечник в стране упали практически в два раза.
Правительство Молдавии попыталось ввести запрет, однако отказалось от этого после угрозы со стороны замминистра экономики Украины Тараса Качкаа. Он назвал планы Кишинева «крайне недружественным шагом», который «повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии».