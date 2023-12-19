Шойгу назвал потери украинской армии с начала военной операции

По его словам, только с начала контрнаступления в июне украинские подразделения потеряли 159 тыс. человек и при этом не смогли преодолеть тактическую зону обороны российской армии. Как отметил Шойгу, с начала конфликта Украина провела уже девять волн мобилизации, а сейчас проводит десятую, привлекая на службу в том числе ограниченно годных.