Шойгу назвал приоритетную задачу на СВО в 2024 году

Вооруженные силы (ВС) России в 2024 будут продолжать специальную военную операцию до полного выполнения задач. Об этом заявил глава Минобороны страны Сергей Шойгу во время расширенного заседания коллегии оборонного ведомства, трансляция которого ведется в Telegram-канале «Кремль. Новости».