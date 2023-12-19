Такая страна, как Россия, Западу не нужна, заявил Путин

«Цель однозначна — втянуть Украину в НАТО. Вспомним, в 1991 году еще сказали “ни дюйма на Восток”. Хрена с два, а не “ни дюйма”. У нашего забора здесь торчат и торчали. Прибалтику забрали, всю Восточную Европу забрали. Зачем? Были всякие разные предложения, вполне приемлемые для всех. Просто такая страна, как Россия, не нужна: слишком большая — поделить надо, ее подчинить кусками, как они кусками себе Европу подчиняют», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.