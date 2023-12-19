Требуют декларации с подсанкционных товаров: Литва усложнила процедуру прохода фур на границе с Калининградской областью

Изменения вступили в силу накануне. Теперь «при экспорте (реэкспорте) или транзите подсанкционных товаров подача декларации производителя стала обязательной». В документе должно быть «подтверждение, что производитель знает, кто является конечным потребителем, а также уверен в том, что её не используют для обхода санкционных ограничений».