Требуют декларации с подсанкционных товаров: Литва усложнила процедуру прохода фур на границе с Калининградской областью

Литва усложнила процедуру прохода фур на границе с Калининградской областью и Беларусью. Об этом пишет Интерфакс во вторник, 19 декабря.
Изменения вступили в силу накануне. Теперь «при экспорте (реэкспорте) или транзите подсанкционных товаров подача декларации производителя стала обязательной». В документе должно быть «подтверждение, что производитель знает, кто является конечным потребителем, а также уверен в том, что её не используют для обхода санкционных ограничений».
«Если декларация производителя не будет представлена в таможню Литвы, товары, находящиеся под санкциями, не будут выпущены из Европейского союза», — сообщили в таможенной службе республики.
О том, что литовская таможня ужесточит контроль за транзитом санкционных грузов из третьих стран через Россию и Беларусь, сообщалось в начале прошлой недели.