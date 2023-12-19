Воссоединение Крыма с Россией спасло крымчан от резни — Путин

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.
«Нам ничего не оставалось, как поддержать Крым, иначе там резню бы устроили», — сказал глава государства.
В 2014 году также возникла проблема Донбасса, где Запад руками киевского режима развязал войну, а потом отказался от исполнения Минских соглашений.
Вы же знаете, мы спокойно старались договориться. В целом мы были готовы к тому, чтобы на определенных условиях, прописанных в Минских соглашениях, постепенно восстановить территориальную целостность Украины, включая Донбасс, на определенных условиях, с тем, чтобы не подвергать опасности людей, которые там проживают, чтобы там были созданы необходимые условия и гарантии безопасности.
По мнению российского лидера, если бы украинские власти и их хозяева на Западе пошли на имплементацию этих договоренностей, «все постепенно бы срослось».
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР «за» высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.