Путин: Запад переиграл Россию в ситуации на Украине после 2014 года

«Мы не делали ничего, но постепенно мы вынуждены были втянуться, чтобы людей защитить, чтобы их там всех не истребили. Вот что начало происходить», — добавил президент. По его словам, западные страны отказались от исполнения Минских соглашений, использовав их как «завесу» для того, чтобы «возрождать и даже строить современные Вооруженные силы Украины».