Путин: Запад переиграл Россию в ситуации на Украине после 2014 года

«Запад, особенно там, за океаном, они с удовольствием за этим наблюдали. В этом смысле, если можно так сказать, они нас переиграли», — сказал президент (цитата по ТАСС). Он также отметил, что агрессивная позиция западных стран вынудила Россию на ответные действия.
«Мы не делали ничего, но постепенно мы вынуждены были втянуться, чтобы людей защитить, чтобы их там всех не истребили. Вот что начало происходить», — добавил президент. По его словам, западные страны отказались от исполнения Минских соглашений, использовав их как «завесу» для того, чтобы «возрождать и даже строить современные Вооруженные силы Украины».
Первые Минские соглашения были подписаны представителями трехсторонней контактной группы (Россия, Украина, ОБСЕ) и представителями ДНР и ЛНР в 2014 году. В 2015 году были подписаны вторые Минские соглашения, уже с участием представителей Германии и Франции. Договоренности заключались с целью урегулировать конфликт на востоке Украины. Экс-президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляли, что Минские соглашения были попыткой усилить военный потенциал Украины.