Путин о конфликте на Украине: США «пошли по беспределу», поэтому Россия ответила

«США, решив свои вот эти задачи текущего плана, оторвав, как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой — в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому себя вести уже не могли. Или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд — наше, исконно российское. Мы не могли так поступить, и они понимали, что мы не можем поступить, но делали специально», — сказал президент.
Владимир Путин также возложил ответственность на Запад за подготовку госпереворота на Украине, «который привел бы к резне в Крыму, если бы Россия не вмешалась». «Штаты лишили нас шансов нормально политическим образом выстраивать отношения с Украиной. Они действовали и пошли, как у нас в народе говорят, простите за моветон, по беспределу просто. Вот в 2014 году совершили госпереворот и дальше пошли по этому беспределу. Ну просто вынудили нас отвечать на этот беспредел», — добавил он.