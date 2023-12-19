Путин о конфликте на Украине: США «пошли по беспределу», поэтому Россия ответила

«США, решив свои вот эти задачи текущего плана, оторвав, как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой — в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому себя вести уже не могли. Или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд — наше, исконно российское. Мы не могли так поступить, и они понимали, что мы не можем поступить, но делали специально», — сказал президент.