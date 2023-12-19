Путин вручил медали «Золотая звезда» девяти Героям России

«Я благодарю вас и ваших однополчан, без них и вы бы, наверное, не смогли сделать то, что сделали. Благодарю вас за храбрость и силу духа», — сказал Владимир Путин в ходе вручения. В ответ на благодарность один из награжденных Роман Дебелый заявил, что «Золотая звезда» является высокой наградой не только для него самого, но и для его подразделения.