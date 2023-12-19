Путин вручил медали «Золотая звезда» девяти Героям России

Звания Героя России были удостоены подполковник Сергей Ирхин, майор Андрей Митяшин, капитан Айнур Сафиуллин, старший лейтенант Роман Дебелый, лейтенант Темирлан Абуталимов, младший лейтенант Алексей Спесивцев, сержант Евгений Супаков, младший сержант Вячеслав Мацкевич и рядовой Евгений Кудинов.
«Я благодарю вас и ваших однополчан, без них и вы бы, наверное, не смогли сделать то, что сделали. Благодарю вас за храбрость и силу духа», — сказал Владимир Путин в ходе вручения. В ответ на благодарность один из награжденных Роман Дебелый заявил, что «Золотая звезда» является высокой наградой не только для него самого, но и для его подразделения.
«Часть, в которой я прохожу службу, находится в зоне военной операции с первых дней, ведет боевые задачи. Наши ребята участвовали в штурмах Мариуполя, в Запорожской области. С Вами будем до конца и пойдем на защиту Родины дальше. Доклад закончил», — сказал господин Дебелый.
Сегодня утром глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в Telegram-канале, что Темирлан Абуталимов стал восьмым выходцем республики, удостоенным звания Героя России. Как сообщил господин Меликов, в одном из боев в Запорожской области Темирлана Абуталимова ранили, но он продолжил бой, «несмотря на то, что противник превосходил наших бойцов по силам».
Сегодня, 19 декабря, глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что среди военных 320 тыс. человек уже получили государственные награды, среди них — 272 удостоены звания Героя России. Медаль «Золотая звезда» была учреждена в 1992 году как знак отличия к званию Герой России. Звание присваивается президентом за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.
О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины, — в онлайн-трансляции «Ъ».