В Евросоюзе задумались о постройке стен от мигрантов в третьих странах

В этой связи с 18 ноября Финляндия закрыла четыре погранперехода на границе с Россией: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Нииралаа». Через неделю прекратили работу «Келлоселькя», «Куусамо» и «Вартиус». С учетом того, что еще один пункт пропуска — «Париккала» — был закрыт еще в прошлом апреле, к концу месяца остался открытым единственный погранпереход — самый северный, «Райа-Йоосеппи». Однако 30 ноября страна приняла решение на две недели закрыть все погранпункты.