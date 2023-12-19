Директор ФСБ заявил об активном выявлении украинских агентов и диверсантов

Ранее, 11 декабря, в ФСБ сообщили, что за 2023 год только в Крыму было задержано 18 агентов и пособников украинских спецслужб, в том числе причастных к диверсиям на железных дорогах и подрывам газопроводов. По данным ведомства, в общей сложности в этом году на полуострове было предотвращено 14 диверсионно-террористических актов, готовившихся украинскими спецслужбами, найдено 15 подготовленных ими схронов, изъяты 37 самодельных бомб и более 200 кг взрывчатки.