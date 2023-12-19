Лукашенко пригласил в Беларусь президента Египта для диалога

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси посетить Беларусь, сообщила пресс-служба президента.
В частности, 19 декабря Лукашенко направил аль-Сиси поздравления с победой на президентских выборах, которую он назвал убедительной. Кроме того, он заметил, что благодаря политике действующего президента Египет может гордиться значимыми достижениями в социально-экономическом развитии. Здесь же он подчеркнул, что Египет сейчас реализует масштабные национальные проекты, в частности в здравоохранении, образовании и инфраструктуре. При этом Абдель Фаттаха аль-Сиси Лукашенко назвал неизменным «маяком стабильности и устойчивости» в арабском мире.
Также Лукашенко заметил, что рассчитывает на успешное продолжение сотрудничества Беларуси с Египтом «по всем важным для обеих стран направлениям» и согласно договоренностями, которые были достигнуты во время двусторонних встреч. А резюмируя, он пригласил египетского лидера в Минск, чтобы определить перспективные направления дальнейшего взаимодействия между странами.
— Буду рад приветствовать вас в Беларуси в любое удобное время для продолжения нашего искреннего и плодотворного диалога, — подчеркнул Лукашенко.