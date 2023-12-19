Лукашенко подписал указ о награждении деятелей культуры

Премию дадут также Генпрокуратуре, БелТА и Белтелерадиокомпании за проекты «Последние свидетели» и «Геноцид. Без права на жизнь». Кроме того, в списке есть народный духовой оркестр «Витины» Столбцовской детской школы искусств, театр эстрадной песни «Сябрынка» Дворца культуры МАЗ, поэтесса-песенник Анна Селук (Анна Сергеевна Лукашенко), сербская актриса и режиссер Ивана Жигон и коллектив Национального академического драматического театра имени Горького, мастер народных музыкальных инструментов Руслан Макаревич, заведующий труппой оперы Большого театра Беларуси Анастасия Москвина, методист Гродненского областного методического центра народного творчества Елена Шунейко, а также 1-я и 2-я рота и оркестр почетного караула Минской военной комендатуры.