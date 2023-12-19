Лукашенко подписал указ о награждении деятелей культуры

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о награждении деятелей культуры и других сфер, сообщает пресс-служба главы государства во вторник.
В одном из документов говорится, кто получит премии «За духовное возрождение». Традиционно президент вручает их перед Новым годом. Всего определено пять лауреатов. Среди них настоятельница Свято-Покровского женского монастыря (город Толочин) игуменья Анфиса (Антонина Любчак). Несколько лет назад она уже получала звание «Человек года Витебщины-2018».
Остальные премии вручат коллективам: Полоцкого кадетского училища, Гомельского городского центра инклюзивной культуры, Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя» и Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы.
Все они, как отмечено в указе, внесли различный вклад в гуманитарной сфере. Например, коллектив из Могилевской области будет награжден за культурно-туристический проект «Александрия собирает друзей».
Второй указ касается присуждения десяти спецпремий президента. В том числе, премию вручат авторскому коллективу, который придумал и реализовал каравай-фест «Бацькава булка». Это замначальника отдела культурно-просветительской работы, искусств и учебных учреждений управления культуры Гродненского облисполкома Ольга Богданович, председатель Свислочского райисполкома Александр Версоцкий и зампредседателя правления Гродненского областного потребительского общества Елена Чикова.
Премию дадут также Генпрокуратуре, БелТА и Белтелерадиокомпании за проекты «Последние свидетели» и «Геноцид. Без права на жизнь». Кроме того, в списке есть народный духовой оркестр «Витины» Столбцовской детской школы искусств, театр эстрадной песни «Сябрынка» Дворца культуры МАЗ, поэтесса-песенник Анна Селук (Анна Сергеевна Лукашенко), сербская актриса и режиссер Ивана Жигон и коллектив Национального академического драматического театра имени Горького, мастер народных музыкальных инструментов Руслан Макаревич, заведующий труппой оперы Большого театра Беларуси Анастасия Москвина, методист Гродненского областного методического центра народного творчества Елена Шунейко, а также 1-я и 2-я рота и оркестр почетного караула Минской военной комендатуры.