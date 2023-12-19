Зеленский заявил, что у него рабочие отношения с Залужным

В ноябре в статье для издания The Economist главком ВСУ признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. В интервью тому же журналу он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. В офисе президента Украины подвергли критике эти слова Залужного. Как отмечало издание «Страна», высказывания главкома ВСУ породили в политических кругах Украины предположения о том, что он имеет президентские амбиции. Тогда же в украинских СМИ появились сообщения со ссылкой на источники о возможной отставке Залужного. В начале декабря источники также сообщали, что Залужный жаловался главе Пентагона Ллойду Остину на вмешательство Зеленского. А 18 декабря в кабинете, подготовленном для главкома, было обнаружено прослушивающее устройство, идет расследование.