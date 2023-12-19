Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Зеленский удивился переводу вопроса с русского на украинский

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Журналист агентства Anadolu на пресс-конференции задал Владимиру Зеленскому вопрос на русском языке, тот начал слушать ставшего переводить на украинский переводчика, удивившись «изменившейся жизни», однако затем дослушал вопрос журналиста на русском без наушника.
Зеленский Владимир
Источник: Reuters

«Как жизнь изменилась, что переводчик начал переводить (с русского на украинский — ред.)», — сказал Зеленский на пресс-конференции.

Однако ответил Зеленский задавшему вопрос на русском языке журналисту на украинском.

После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. После начала спецоперации РФ ситуация с ущемлением прав русскоязычных граждан на Украине ухудшилась. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.