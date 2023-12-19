В США заявили о готовности к переговорам с Северной Кореей

«Мы уже ранее говорили, что мы были готовы сесть (за стол переговоров) с (лидером КНДР) Ким Чен Ыном без предварительных условий, чтобы начать говорить о денуклеаризации полуострова», — отметил он.
При этом, по его словам, Ким Чен Ын «не смог или не захотел принять предложение».
В конце ноября сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чен заявила, что КНДР никогда не сядет за стол переговоров с Соединенными Штатами и не будет возобновлять диалог со страной.
По ее словам, суверенитет суверенного государства ни в коем случае не может быть предметом обсуждения, поэтому Пхеньян никогда не станет обсуждать это с Вашингтоном.