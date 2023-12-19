В США заявили о готовности к переговорам с Северной Кореей

В конце ноября сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чен заявила, что КНДР никогда не сядет за стол переговоров с Соединенными Штатами и не будет возобновлять диалог со страной.