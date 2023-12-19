ГА ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с неонацизмом

Документ поддержали 118 стран, 49 выступили против, 14 воздержались. Среди проголосовавших против — Канада, США, Украина и Япония. В пользу резолюции выступили Алжир, Боливия, Бразилия, Китай и Куба.
Подготовленный Россией документ состоит из 74 пунктов. В резолюции, в частности, отражены решительное осуждение инцидентов, связанных с героизацией и пропагандой нацизма, приветствие усилий по сохранению исторической правды, рекомендация по принятию мер с тем, чтобы предотвратить отрицание преступлений против человечности, пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.
Помимо этого, документ «безоговорочно осуждает» любое отрицание или попытку отрицания Холокоста, а также все проявления религиозной нетерпимости, подстрекательства, преследования или насилия в отношении отдельных лиц или общин по признаку этнического происхождения или религиозных убеждений.