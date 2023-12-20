Путин поздравил работников и ветеранов с Днём органов безопасности

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, личный состав специальных служб действует грамотно и оперативно. Благодарю сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ за высокий профессионализм при выполнении поставленных задач, за смелость и решительность, за чёткую и слаженную работу», — отметил глава государства.