Источник: ЕС не отменит санкции против РФ после завершения боев на Украине

«Проблема заложена в самой процедуре принятия санкционных решений. Как для введения санкций в действие, так и для абсолютно любого решения об их отмене или даже облегчении [режима рестрикций] в Совете ЕС должно быть принято единогласное решение. Достаточно, чтобы одна из 27 стран ЕС не поддержала отмену санкций под любым предлогом, и этот вопрос может быть отложен на неограниченное количество времени. Особенно если для этого будет моральная поддержка институтов ЕС (в лице Еврокомиссии, Европарламента и дипслужбы — прим. ТАСС)», — отметил дипломат.