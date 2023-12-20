Байден отреагировал на цитирование Путина Трампом

Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир процитировал Путина, чтобы доказать, что демократия в США в опасности.
«Трамп на выходных поддержал своего старого приятеля Путина. Трамп даже процитировал его в эти выходные. Это неудивительно», — заявил Байден, которого цитируют журналисты пула.
При этом глава Белого дома выразил мнение, что, в конце концов, между Москвой и Мар-а-Лаго (поместье Трампа) много общего.
Трамп ранее процитировал Путина следующим образом: «Политически мотивированное преследование оппонентов очень хорошо для России, потому что это показывает загнивание американской системы, которая не может притворяться учителем демократии. Мы говорим о демократии, но весь мир смотрит на политическое преследование оппонента, который надерет ему задницу».
Оригинальная цитата Путина, которую он произнес на пленарном заседании Восточного экономического форума, звучала следующим образом: «Для нас то, что происходит, в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо, потому что это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии. Все, что происходит с Трампом, это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента».