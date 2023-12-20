Байден отреагировал на цитирование Путина Трампом

Оригинальная цитата Путина, которую он произнес на пленарном заседании Восточного экономического форума, звучала следующим образом: «Для нас то, что происходит, в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо, потому что это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии. Все, что происходит с Трампом, это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента».