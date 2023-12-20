Axios: Израиль предложил «Хамасу» перемирие в обмен на освобождение заложников

Собеседники издания утверждают, что с соответствующим предложением выступил глава израильской разведывательной службы «Моссад» Давид Барнеа на встрече с директором ЦРУ Биллом Бернсом и премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель-Рахманом. Встреча, по данным Axios, прошла в Варшаве 18 декабря.
В группу заложников, которую в рамках сделки намерен освободить Израиль, войдут оставшиеся женщины, которых удерживает «Хамас», мужчины старше 60 лет и другие заложники, которые нуждаются в срочной медицинской помощи. Израиль также предложил в обмен на освобождение заложников выпустить определенное количество палестинских заключенных из израильских тюрем. По словам израильских чиновников, в тюрьмах Израиля находятся десятки палестинцев, которые «стары и больны» и которых можно освободить в рамках гуманитарной сделки, передает Axios.
Как сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, премьер Катара на встрече в Варшаве озвучил позицию «Хамаса», согласно которой Израиль должен прекратить свои атаки, прежде чем начнутся переговоры о заложниках. В ответ на это господин Барнеа сказал, что «Хамас» должен сложить оружие и выдать Израилю своих лидеров в секторе Газа, если движение хочет прекратить войну.
Эрдни Кагалтынов