Axios: Израиль предложил «Хамасу» перемирие в обмен на освобождение заложников

В группу заложников, которую в рамках сделки намерен освободить Израиль, войдут оставшиеся женщины, которых удерживает «Хамас», мужчины старше 60 лет и другие заложники, которые нуждаются в срочной медицинской помощи. Израиль также предложил в обмен на освобождение заложников выпустить определенное количество палестинских заключенных из израильских тюрем. По словам израильских чиновников, в тюрьмах Израиля находятся десятки палестинцев, которые «стары и больны» и которых можно освободить в рамках гуманитарной сделки, передает Axios.