Сбежавшего от уголовки на СВО мэра из Приморья наградили медалью

Напомним, в марте в его отношении возбудили уголовное дело по обвинению в мошенничестве с землей и ведении бизнеса через доверенных лиц. По версии следствия, Абушаев этим занимался в период, когда возглавлял Надеждинский район. Тогда же Абушаева объявили в федеральный розыск, однако позже выяснилось, что чиновник уже находится в зоне СВО.