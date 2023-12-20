Сбежавшего от уголовки на СВО мэра из Приморья наградили медалью

Об этом бывший чиновник сообщил в своем телеграм-канале. Абушаева наградили медалью «За храбрость» II степени.
«Совместно с боевыми товарищами сегодня получили награды. Время, проведенное в зоне специальной военной операции, идет по-другому. Здесь каждый день направлен на спасение и освобождение наших российских граждан», — написал он.
Рустям Абушаев добавил, что хочет домой, так как там его ждут семья и граждане Большого Камня, за которых он «ежедневно переживает».
Напомним, в марте в его отношении возбудили уголовное дело по обвинению в мошенничестве с землей и ведении бизнеса через доверенных лиц. По версии следствия, Абушаев этим занимался в период, когда возглавлял Надеждинский район. Тогда же Абушаева объявили в федеральный розыск, однако позже выяснилось, что чиновник уже находится в зоне СВО.