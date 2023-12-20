Как политологи прокомментировали послание Главы Башкирии Радия Хабирова

«Глава республики верно и точно заметил, что лица с ОВЗ, к которым и я сам отношусь, имеют безграничные возможности, которые надо развивать. Существует замкнутый круг. Общество считает, что инвалиды — люди в некоторой степени второго сорта. Это формирует у инвалидов, начиная с детства, такое же отношение к самим себе. Общество, в свою очередь, видя такое отношение людей с инвалидностью к себе, вновь начинает относиться к ним как к ограниченным. Но надо понимать, что инвалиды способны на многое, и часто даже большего могут достичь, чем люди без ограничений здоровья. Гуманизация общества — это верный подход к внутренней политике», — говорит член Общественной палаты Башкирии Булат Сафин.