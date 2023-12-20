Как политологи прокомментировали послание Главы Башкирии Радия Хабирова

«Как для общественного деятеля, уделяющего большое внимание роли женщины, укрепления ее статуса в обществе, мне важно было услышать, что главными и неизменными приоритетами являются укрепление семейных ценностей, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Именно крепкая семья — основной фундамент любого общества», — уверена председатель Региональной общественной организации «Общество башкирских женщин» Гульнур Кульсарина.
«Глава республики верно и точно заметил, что лица с ОВЗ, к которым и я сам отношусь, имеют безграничные возможности, которые надо развивать. Существует замкнутый круг. Общество считает, что инвалиды — люди в некоторой степени второго сорта. Это формирует у инвалидов, начиная с детства, такое же отношение к самим себе. Общество, в свою очередь, видя такое отношение людей с инвалидностью к себе, вновь начинает относиться к ним как к ограниченным. Но надо понимать, что инвалиды способны на многое, и часто даже большего могут достичь, чем люди без ограничений здоровья. Гуманизация общества — это верный подход к внутренней политике», — говорит член Общественной палаты Башкирии Булат Сафин.
«Цели и приоритеты послания выстраивают задачи социально-экономического развития республики как систему взаимосвязанных элементов. Так, например, рост доходов людей невозможен, если не обеспечено устойчивое развитие бизнеса; в свою очередь, для наращивания оборотов бизнесу необходимы квалифицированные кадры; для привлечения работников необходимо создать комфортные условия проживания. При этом необходимо отметить, что каждая, даже самая амбициозная задача основывается на реальных цифрах и подкреплена потенциалом», — говорит председатель Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека Зульфия Гайсина.
«Башкирия в очередной раз подтверждает слова Владимира Путина о том, что республика и башкирский народ всегда в истории страны вставали на защиту Родины. Башкортостан — это и крепкий тыл страны, и родина настоящих героев. Сегодня — героев спецоперации», — написал блогер, военкор из Башкирии Ильяс Батыргариев.
«В нашей повседневной жизни мы иногда не замечаем, что есть люди, которым непросто, это люди, которые от рождения болели, получили увечья, травмы, сейчас появляются получившие тяжелейшие ранения в СВО. Объявленная позиция республики существенно поддержит, вдохновит и даст новые силы уверенности для наших граждан данной категории, появятся множество возможностей для реализации себя в разных направлениях», — говорит председатель Реабилитационной комиссии Башкирской республиканской общественной организации инвалидов боевых действий Альфит Нигаматьянов.
«За последние пять лет в Башкортостане изменился подход к медицине, науке и образованию в целом. Глава республики уделяет внимание вопросам развития науки, он “подкрутил” многие неработающие шестеренки и запустил механизмы, которых прежде не было, в частности, по грантовой поддержке науки в университетах. Эти результаты мы видим уже сегодня. Башкортостан сегодня смело заявляет о себе на федеральном уровне. На примере клиники БГМУ можем сказать, что мы в республике стали проводить уникальные операции по установке искусственного желудочка, как альтернативу пересадке сердца. Ранее такие операции проводились только в Москве, сегодня уже и в республике. Причем этот имплантат российского производства, что только усиливает наши позиции», — говорит заместитель председателя комитета Госсобрания по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов, ректор БГМУ Валентин Павлов.