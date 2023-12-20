Путин дал два задания губернатору Свердловской области

Просьбы доверить Свердловской области создание кластера и тренировочных баз Куйвашев озвучивал президенту на октябрьском совещании в Перми. Губернатор заверял, что в регионе есть все условия для появление такой инфраструктуры. По замыслу властей это должно помочь развитию российского спорта в условиях отстранения от мировых соревнований.