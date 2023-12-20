Путин дал два задания губернатору Свердловской области

Такие поручения губернатору Евгению Куйвашеву дал президент РФ Владимир Путин, их текст опубликован на сайте Кремля.
Индустриальный кластер, согласно поручению, должен появиться в 2025 — 2030 годах. Предполагается, что в Свердловской области запустят серийное производство отечественного спортивного оборудования: тренажеров, экипировки и инвентаря. Таким же проектом займется Татарстан. Курировать работы в обоих регионах будет премьер-министр Михаил Мишустин.
Спортивные базы, как следует из поручения, начнут работу с 2025 года. Центры будут готовить сборные РФ по биатлону, велосипедному спорту и конькобежному спорту. К проекту, помимо властей Свердловской области, привлекут госкорпорации, государственные компании и компании с госучастием.
Отдельно Путин обозначил Куйвашеву дедлайны. Первый доклад о кластере губернатор должен представить к 20 июня, а отчитаться о создании баз — до 20 декабря 2024 года.
Просьбы доверить Свердловской области создание кластера и тренировочных баз Куйвашев озвучивал президенту на октябрьском совещании в Перми. Губернатор заверял, что в регионе есть все условия для появление такой инфраструктуры. По замыслу властей это должно помочь развитию российского спорта в условиях отстранения от мировых соревнований.