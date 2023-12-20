Лукашенко поздравил сотрудников КГБ с профессиональным праздником

«В этот день мы с гордостью вспоминаем славную историю ведомства. Ее писали истинные патриоты, чьи имена стали легендой. Их преданность Отечеству, беспримерные мужество и смелость, воплощенные в подвигах во имя мира и жизни на родной земле, стали главным ориентиром для каждого нового поколения чекистов», — говорится в тексте поздравления.
Белорусский лидер отметил, что сотрудники КГБ, являясь людьми особой закалки, демонстрируют профессионализм в самых сложных и подчас экстремальных ситуациях. Главное, как подчеркнул президент, органы госбезопасности не забывают об ответственности за судьбы белорусских граждан и своей страны.