Владимир Путин поручил создать во Владивостоке спортивные центры

Президент Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с правительством Приморского края создать во Владивостоке, в том числе и на Русском, различные спортивные центры, сообщает ИА PrimaMedia. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
В сообщении говорится:
«…обеспечить создание на о. Русский и в г. Владивостоке центров единоборств, спортивной и художественной гимнастики, хоккея, плавания, бокса, академии тенниса и легкоатлетического манежа в составе федерального спортивно-тренировочного центра для подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации, предусмотрев поэтапное финансирование соответствующих мероприятий на федеральном и региональном уровнях начиная с 2025 года, а также привлечение в указанных целях внебюджетных источников».
Планируется, что к созданию будут привлечены и госкорпорации, и госкомпании, а также акционерные общества с государственным участием и заинтересованные общероссийские спортивные федерации.
Ответственными за поручение президент назначил премьер-министра РФ Михаила Мишустина и губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Доклад о проделанной работе назначен на 20 декабря 2024 года и далее один раз в полгода.