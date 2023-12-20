Владимир Путин поручил создать во Владивостоке спортивные центры

«…обеспечить создание на о. Русский и в г. Владивостоке центров единоборств, спортивной и художественной гимнастики, хоккея, плавания, бокса, академии тенниса и легкоатлетического манежа в составе федерального спортивно-тренировочного центра для подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации, предусмотрев поэтапное финансирование соответствующих мероприятий на федеральном и региональном уровнях начиная с 2025 года, а также привлечение в указанных целях внебюджетных источников».