Губернатор Игорь Кобзев заявил о фиксировании в регионе цены на куриное яйцо

Журналистов интересовало, с чем связано подорожание куриного яйца. Глава региона отметил, что согласно данным Росстата, средние потребительские цены на яйцо в Иркутской области с начала года увеличились на 38,7%, в России — на 37,6%, в СФО — 46,6%. В целом динамика цен по яйцу в Иркутской области соответствует общим тенденциям в России и СФО. По данным органов статистики, в октябре 2023 года рост цен на яйцо наблюдается в 47 регионах России. Основной фактор, влияющий на цену, — удорожание корма птицы.
«Правительством Иркутской области проведено несколько совещаний с производителями яйца и представителями торговых сетей. По итогам достигнуто понимание, что рост цены может быть обусловлен только объективными причинами роста себестоимости товара, а по ряду позиций на социально значимые товары, в том числе на определенные категории куриных яиц, производители и вовсе зафиксируют цены вплоть до 1 апреля. Минсельхоз региона держит ситуацию на контроле», — подчеркнул Губернатор.
Глава Приангарья отметил, что этот вопрос также рассматривался на межведомственном совещании в прокураторе региона с участием представителей Правительства Иркутской области, Союза предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона, Федеральной антимонопольной службы и предприятий-производителей.
Уровень обеспечения яйцом птицы составляет 156% (за пределами региона реализуется около 41% полученных яиц). Собственным производством овощей регион обеспечен на 53,6%, мяса в целом — на 63,7%.
В 2023 году реализуются семь значимых для агропромышленного комплекса Приангарья проектов: по переработке сельхозпродукции, производства молока и мяса. Из них один проект (по молочному скотоводству) получил поддержку из федерального бюджета в сумме 62,7 млн рублей на возмещение капитальных затрат, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
«В ближайшие четыре года к реализации планируется 11 наиболее значимых и крупных проектов в АПК: по производству овощей защищенного грунта, мяса, молока, по переработке зерна, рапса, молока и других. Успешная реализация этих проектов позволит к 2026 году существенно повысить показатели самообеспеченности региона», — сказал Губернатор.