Губернатор Игорь Кобзев заявил о фиксировании в регионе цены на куриное яйцо

Журналистов интересовало, с чем связано подорожание куриного яйца. Глава региона отметил, что согласно данным Росстата, средние потребительские цены на яйцо в Иркутской области с начала года увеличились на 38,7%, в России — на 37,6%, в СФО — 46,6%. В целом динамика цен по яйцу в Иркутской области соответствует общим тенденциям в России и СФО. По данным органов статистики, в октябре 2023 года рост цен на яйцо наблюдается в 47 регионах России. Основной фактор, влияющий на цену, — удорожание корма птицы.