Балицкий заявил о возможном крахе военного сопротивления ВСУ уже весной

По его словам, уже понятно, что украинская армия, как и Украина в целом, «не состоялась». Он отметил, что, скорее всего, фронт рухнет.

«Поэтому перспективы украинской армии, я не пророк, конечно… но могу сказать от себя лично, что думаю, что зима, весна — закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления. Скорее всего, что фронт рухнет. Я вижу, что очень сильно садится потенциал», — заявил глава Запорожской области.

«Сегодня украинская армия состоит или из дедушек, которые не могут воевать, или шпаны, пацанов совсем, которые тоже не обучены толком. Очень большая проблема в украинской армии, кстати, еще с разнокалиберностью», — сказал Балицкий.

Он отметил, что пленные ВСУ рассказывают о разной технике — «то Leopard, то Bradley» — и везде используются разные запчасти. Отличается также и техника обучения. По словам Балицкого, из-за неумения украинских солдат пользоваться техникой, идут ее «большие потери».

«Как нас учили в свое время в военном училище, могу сказать, что не вижу сегодня эффективной работы в силу того, что нет целого ряда родов войск. Флота практически нет, авиации практически нет. Штучные космические разведки, которые им предоставляли, сегодня очень ограничены, потому что американцы перестают платить, а это большие деньги», — отметил глава Запорожской области.