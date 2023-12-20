Парламент Киргизии одобрил изменение солнца на государственном флаге

Президент Киргизии Садыр Жапаров говорил, что изменить флаг было его инициативой. «До этого в обществе активно бытовало мнение, что наш флаг похож на подсолнух и на этом фоне страна не может встать с колен. Даже бывали такие случаи, когда приезжающие к нам в гости иностранцы говорили, что, наверное, в нашей стране подсолнух растет в большом количестве», — говорил Садыр Жапаров. По мнению властей Киргизии, прямые лучи сделают символ на флаге более похожим на солнце.