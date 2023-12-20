Парламент Киргизии одобрил изменение солнца на государственном флаге

За изменение флага проголосовали 59 депутатов, против — пять. В конце ноября члены парламента приняли поправки в первом чтении. Все виды официальных документов с изображением государственного флага в нынешнем виде будут действовать до окончания срока их действия, отмечает «Sputnik Киргизия».
Президент Киргизии Садыр Жапаров говорил, что изменить флаг было его инициативой. «До этого в обществе активно бытовало мнение, что наш флаг похож на подсолнух и на этом фоне страна не может встать с колен. Даже бывали такие случаи, когда приезжающие к нам в гости иностранцы говорили, что, наверное, в нашей стране подсолнух растет в большом количестве», — говорил Садыр Жапаров. По мнению властей Киргизии, прямые лучи сделают символ на флаге более похожим на солнце.
Флаг Киргизии утвердили 3 марта 1992 года. Красный цвет на нем — символ доблести и смелости, солнце — символ вечности жизни, покоя и богатства, а крыши юрт — символ дома и гостеприимства.
Анастасия Ларина