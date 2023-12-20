Шпионил на Украину: житель Хабаровского края изменил Родине, раскрыв государственную тайну

Житель Комсомольска, по данным следствия, передавал украинским спецслужбам сведения, представляющие государственную тайну. 60-летний мужчина подрывал безопасность России на протяжении почти полутора лет. 20 декабря ему вынесли приговор, сообщает управление ФСБ России по Хабаровскому краю.
По данным ведомства, комсомольчанин был старшим прапорщиком в отставке, а значит, многое знал о военных объектах региона. По своей инициативе он связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Мужчина предложил передавать сведения о военных объектах Хабаровского края, на которые могли быть совершены диверсионно-террористические атаки, обрушены удары высокоточным оружием и беспилотниками. В частности, «в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники».
Платили ли мужчине за информацию — не раскрывается, как и то, как чекисты вышли не его след. Мужчина был задержан, на него завели уголовное дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа». Отставной старший прапорщик признал свою вину и раскаялся в содеянном.
— Хабаровский краевой суд признал комсомольчанина виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении российской спецслужбы.
По данным Генпрокуратуры России, осужденному также назначено ограничение свободы на один год и штраф в 300 тысяч рублей.
— С учетом личности осужденного и совершения особо тяжкого преступления против безопасности государства суд лишил его воинского звания «старший прапорщик в отставке», — добавили в пресс-службе ведомства.
Приговор суда в законную силу не вступил.