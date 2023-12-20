Шпионил на Украину: житель Хабаровского края изменил Родине, раскрыв государственную тайну

По данным ведомства, комсомольчанин был старшим прапорщиком в отставке, а значит, многое знал о военных объектах региона. По своей инициативе он связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Мужчина предложил передавать сведения о военных объектах Хабаровского края, на которые могли быть совершены диверсионно-террористические атаки, обрушены удары высокоточным оружием и беспилотниками. В частности, «в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники».