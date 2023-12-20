Головченко: опасность биологических угроз сегодня главный вызов

По его словам, на все эти аспекты необходимо обращать самое пристальное внимание и выстраивать деятельную систему мониторинга и предупреждения. «Состояние биологической безопасности в нашей стране в целом оценивается как стабильное. Вместе с тем это не должно никого успокаивать и расхолаживать. Опасность биологических угроз, а именно молниеносность их распространения и ограниченность возможностей, упреждающих реализацию массовых защитных мероприятий, является для нас главным вызовом», — отметил премьер-министр.