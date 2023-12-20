Головченко: опасность биологических угроз сегодня главный вызов

«Первое заседание Совета по биологической безопасности проходит в соответствии с принятым постановлением правительства в сентябре текущего года. Актуальность этих вопросов с каждым годом только возрастает. Подтверждением тому является интенсивное распространение в мире опаснейших инфекционных болезней людей и животных, антибиотикорезистентность микроорганизмов, вспышки вроде бы побежденных ранее таких опасных заболеваний, как холера, чума, корь и так далее. Также серьезную угрозу живому миру несет не всегда контролируемая научная деятельность по изучению патогенных субстанций и микроорганизмов, возбудителей опаснейших болезней», — рассказал Роман Головченко.
По его словам, на все эти аспекты необходимо обращать самое пристальное внимание и выстраивать деятельную систему мониторинга и предупреждения. «Состояние биологической безопасности в нашей стране в целом оценивается как стабильное. Вместе с тем это не должно никого успокаивать и расхолаживать. Опасность биологических угроз, а именно молниеносность их распространения и ограниченность возможностей, упреждающих реализацию массовых защитных мероприятий, является для нас главным вызовом», — отметил премьер-министр.