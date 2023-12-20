Мосгордума приняла ежегодный отчет мэра о работе столичного правительства

Говоря о сфере образования, мэр рассказал, что в столице приступили к созданию персонифицированной системы образования. Также Собянин отметил необходимость создания в столице максимально благоприятных условий для получения профильного образования, чтобы каждый школьник смог сделать осознанный выбор будущей профессии и подготовиться к ней. В ходе доклада мэр также рассказал о том, что на территории ВДНХ построят новый комплекс ЭКСПО.